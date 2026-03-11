Torino-Lione, consegnata prima maxi fresa per il tunnel del Moncenisio

Lunga quanto due campi da calcio, pesante migliaia di tonnellate e progettata per affrontare fino a 2.000 metri di copertura rocciosa: è la prima delle due maxi frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione. La macchina è stata ufficialmente consegnata oggi nello stabilimento Herrenknecht in Germania, dove è stata costruita per il raggruppamento UXT (Itinera, Ghella, Spie Batignolles). La fresa raggiungerà il cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dove scaverà la seconda discenderia prima di proseguire con l’avanzamento della galleria sud del tunnel di base, già in corso dal lato francese. Nei prossimi anni saranno sette le frese che realizzeranno il 75% degli scavi del tunnel di base in Italia e Francia.

La cerimonia di consegna e il ruolo delle istituzioni

La consegna è stata celebrata con la rotazione della testa della fresa, momento simbolico che ha riunito istituzioni italiane e francesi, imprese e tecnici. Presenti il presidente di TELT Daniel Bursaux e il direttore generale Maurizio Bufalini, insieme ai rappresentanti del raggruppamento UXT e della direzione lavori IS2P. Hanno partecipato anche il console italiano a Friburgo Pietro Falcone e la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, mentre da remoto sono intervenuti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot. Nel suo intervento, Maurizio Bufalini ha sottolineato come la consegna della fresa segni "l'ingresso dell'opera in una nuova fase anche sul versante italiano", ricordando il valore europeo del collegamento e la complessità tecnica dell’intervento. Daniel Bursaux ha evidenziato che sono già stati scavati quasi 50 km di gallerie e che nei prossimi mesi il cantiere "conoscerà una forte accelerazione" grazie alle sette nuove frese operative in contemporanea.

Per William Masi, presidente UXT, la consegna rappresenta "una tappa fondamentale" e un motivo di orgoglio per il contributo a un'infrastruttura strategica per l'Europa. Elena Chiorino ha invece richiamato l'impatto occupazionale dell'opera, definendola "una scelta di futuro" capace di generare nuove opportunità di lavoro e formazione per il territorio piemontese.