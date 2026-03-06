Il conflitto in Medio Oriente, l'impennata del prezzo del greggio, ma anche i dati deludenti sul mercato del lavoro negli Usa, hanno terremotato i mercati finanziari che hanno chiuso la settimana con forti perdite. Lo Stoxx 600, l'indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, ha bruciato in cinque giorni 918 miliardi di euro. Cresce l'incognita sulle mosse delle banche centrali, a partire dalla Bce: non è escluso un rialzo dei tassi di interesse ascolta articolo

Guerra in Medio Oriente, mercato del lavoro Usa debole e rialzo del prezzo del petrolio hanno depresso i mercati finanziari mondiali al termine di una settimana di instabilità. Il greggio Usa ha registrato a New York il suo maggiore guadagno settimanale nella storia dei futures con l'escalation e i conseguenti contraccolpi sulle forniture globali. I futures sul West Texas Intermediate (Wti) sono aumentati del 12,21%, ovvero 9,89 dollari, chiudendo a quota 90,90 al barile. Il benchmark globale Brent ha guadagnato l'8,52%, pari a 7,28 dollari, finendo a 92,69 dollari. Il greggio Usa ha segnato un balzo del 35,63%, centrando il maggiore guadagno settimanale nella storia dei contratti futures, a partire dal 1983. Il Brent, invece, ha segnato un balzo del 28% durante la settimana.

Borse europee ko, Milano -6% in una settimana Un campanello d'allarme sulle ricadute del confltto riguarda le Borse europee che pagano una settimana all'insegna della volatilità. Lo Stoxx 600, l'indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, ha bruciato in cinque giorni 918 miliardi di euro. I listini azionari europei hanno chiuso in territorio negativo: Milano ha registrato un passivo settimanale di oltre il 6% trainato anche da una Wall Street negativa. Rebus sulle prossime mosse delle banche centrali Con la prospettiva di un rialzo dell'inflazione e il rallentamento dell'economia, aumentano le incognite sulle decisioni delle banche centrali, su tutte la Fed e la Banca centrale europea. Lo scenario di una possibile stagflazione mette ancora più in difficoltà la Banca centrale americana, stretta fra le pressioni dell'amministrazione Trump a tagliare e stimolare l'economia - visti anche i dati negativi sulla disoccupazione - e quella di fare fronte all'inflazione in arrivo a seguito del balzo del petrolio. Il rebus investe anche la Bce, con il mercato che ha iniziato a scommettere su un aumento dei tassi di almeno 25 punti base nel corso dell'anno. Incognite sul blocco dello stretto di Hormuz Secondo gli operatori decisivi saranno la durata del conflitto contro l'Iran, ma soprattutto il perdurare del blocco nello stretto di Hormuz di idrocarburi, gas e petrolio. Una lunga durata del blocco e, di conseguenza, dei rialzi del greggio e del gas via via che si esauriscono le scorte, manderà l'inflazione su un terreno di forte crescita oltre a danneggiare commerci ed export nei Paesi dell'area. Le navi petroliere ferme, e il monito lanciato tramite il Financial Times dal ministro dell'energia del Qatar di un possibile stop alla produzione e spedizione di idrocarburi nel giro di poche settimane, hanno mandato infatti alle stelle il prezzo del petrolio e alcuni analisti si spingono anche a ipotizzare una crescita in area 150 dollari se gli effetti del conflitto dovessero perdurare. Si è mosso anche il gas dove i contratti future sul mese di aprile hanno guadagnato il 5,23% a 53,39 euro al Mwh. Livelli che, se perdureranno, fatalmente si trasmetteranno all'inflazione globale ed europea anche con una economia debole. Leggi anche Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli