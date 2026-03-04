Offerte Sky
Mps, nella lista candidati per nuovo Cda non c’è Luigi Lovaglio: ipotesi Corrado Passera

Economia

L'amministratore delegato del Monte dei Paschi non è nella lista che il Comitato nomine dell'istituto proporrà al consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio in vista del rinnovo del board all'assemblea del 15 aprile. Il voto, a maggioranza qualifica, rende incerto l'esito finale

Luigi Lovaglio non comparirebbe nell’elenco dei nomi indicati dal comitato nomine al consiglio di amministrazione in vista del rinnovo del board dell’istituto. Grande attesa per il Cda di oggi pomeriggio di Mps che potrebbe escluderlo: il board infatti dovrà approvare l’elenco con almeno 10 voti favorevoli su 14 e potrebbe anche indicare il possibile successore dell’attuale manager. 

Lovaglio fuori dalla lista, oggi pomeriggio riunione Cda

Tra i profili considerati per la guida operativa figurano, come anticipato da AdnKronos nei giorni scorsi, il banchiere ed ex ministro Corrado Passera, l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi, ex Unicredit. Sempre come anticipato dall'Adnkronos, la posizione del presidente Nicola Maione non dovrebbe invece subire cambiamenti: la casella non risulterebbe al momento in discussione. Stando a quanto si apprende, a pesare sulla decisione di non includere Lovaglio sarebbero state non solo le possibili criticità legate all’inchiesta della Procura di Milano sulla tentata scalata a Mediobanca, ma anche la presentazione del Piano industriale che non ha convinto il mercato. 

