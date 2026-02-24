Offerte Sky
Panama, Governo sequestra due porti alla Ck Hutchison di Hong Kong

"L'Autorità marittima di Panama ha preso possesso dei suoi porti e garantisce la continuità delle operazioni", ha dichiarato un funzionario, dopo che la Corte suprema ha annullato i contratti di Hutchison per la gestione dei porti di Balboa e Cristobal

Le autorità marittime panamensi hanno preso il controllo di due porti del Canale di Panama dalla Ck Hutchison, con sede a Hong Kong, dopo che la sua concessione è stata annullata, a seguito delle pressioni degli Stati Uniti. "L'Autorità marittima di Panama ha preso possesso dei suoi porti e garantisce la continuità delle operazioni", ha dichiarato un funzionario, dopo che la Corte suprema ha annullato i contratti di Hutchison per la gestione dei porti di Balboa e Cristobal.

