Airbus, utile netto record in aumento del 23% nel 2025

Economia
©Getty

Il colosso europeo prevede di consegnare un numero record di 870 aerei commerciali nel 2026

Di fronte alla crescente domanda di aerei commerciali e trainato dalle attività nel settore della difesa, l'utile netto di Airbus è balzato del 23%, raggiungendo la cifra record di 5,2 miliardi di euro nel 2025, secondo i risultati annuali pubblicati oggi. "Il 2025 - ha dichiarato il CEO di Airbus, Guillaume Faury - è stato un anno cruciale, caratterizzato da una domanda molto forte per i nostri prodotti e servizi in tutte le nostre attività, con risultati finanziari record e il raggiungimento di importanti traguardi strategici". Il colosso europeo prevede di consegnare un numero record di 870 aerei commerciali nel 2026.

