Buonuscita col contagocce agli statali, una beffa che costa cara

Nel pubblico impiego la liquidazione vien pagata a rate e nei casi peggiori possono passare anche sette anni. Il meccanismo, deciso durante la crisi del debito per dare respiro ai bilanci, causa perdite economiche significative ai lavoratori. Tra poche settimane si pronuncerà la Corte Costituzionale, che in passato ha censurato un sistema che suscita un acceso dibattito tra Inps, sindacati e politica