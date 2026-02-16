Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Buonuscita col contagocce agli statali, una beffa che costa cara

Simone Spina

Simone Spina

Nel pubblico impiego la liquidazione vien pagata a rate e nei casi peggiori possono passare anche sette anni. Il meccanismo, deciso durante la crisi del debito per dare respiro ai bilanci, causa perdite economiche significative ai lavoratori. Tra poche settimane si pronuncerà la Corte Costituzionale, che in passato ha censurato un sistema che suscita un acceso dibattito tra Inps, sindacati e politica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ