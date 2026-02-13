Un cambio di rotta

In quel periodo, il Presidente aveva imposto tariffe sulle importazioni fino al 50%, estendendo il prelievo fiscale anche a beni realizzati con questi metalli, tra cui lavatrici e forni. Tuttavia, il nuovo orientamento prevede una revisione accurata degli elenchi dei prodotti colpiti. L'obiettivo è introdurre esenzioni per specifici articoli e bloccare l'ulteriore ampliamento della lista dei beni tassati. Al posto dei dazi generalizzati, il governo statunitense intenderebbe avviare indagini di sicurezza nazionale più circoscritte e mirate su singole categorie di merci. Dietro questo cambio di rotta, come riferito al quotidiano da tre fonti a conoscenza del dossier, ci sarebbe la consapevolezza dei danni collaterali inflitti all'economia domestica. I funzionari del Dipartimento del Commercio e dell'ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti hanno infatti rivelato che le attuali barriere doganali stanno penalizzando molto i consumatori. L'aumento dei costi delle materie prime si è tradotto in un rincaro di prodotti quotidiani, dalle semplici tortiere fino alle lattine per alimenti e bevande, spingendo l'amministrazione a riconsiderare l'efficacia di tali misure.