Heineken annuncia 6mila licenziamenti entro due anni

Economia

"Restiamo prudenti nelle nostre previsioni a breve termine sulle condizioni del mercato della birra", ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato, Dolf van den Brink il quale ha stupito l'azienda il mese scorso annunciando che avrebbe lasciato l'incarico dopo quasi sei anni al comando

Heineken taglierà fino a 6mila posti di lavoro a causa di quelle che ha definito "condizioni di mercato difficili". Il produttore di birra olandese ha affermato che "accelererà la produttività su larga scala per ottenere risparmi significativi, riducendo da 5.000 a 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni". "Restiamo prudenti nelle nostre previsioni a breve termine sulle condizioni del mercato della birra", ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato, Dolf van den Brink il quale ha stupito l'azienda il mese scorso annunciando che avrebbe lasciato l'incarico dopo quasi sei anni al comando. A gennaio aveva riconosciuto di aver guidato l'azienda "attraverso un periodo di turbolenze economiche e politiche".

