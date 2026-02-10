Offerte Sky
Monete commemorative: presentata la Collezione numismatica 2026

Economia
Mef

Introduzione

Dall'anniversario della nascita di Carlo Collodi a quello della scomparsa di San Francesco d'Assisi, fino agli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e al primo voto alle donne. Sono alcune delle principali novità della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana presentata ieri nella Sala Ciampi del ministero dell'Economia e delle Finanze. La nuova collezione è emessa dal Mef e realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Quello che devi sapere

La cerimonia di presentazione

All'evento di presentazione, sono intervenuti il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente e l'ad di Ipzs Paolo Perrone e Michele Sciscioli. Presenti, tra gli altri, i sottosegretari Lucia Albano e Federico Freni e il Comandante generale della Guardia di Finanza generale Andrea De Gennaro. La cerimonia è stata moderata dalla conduttrice e scrittrice Andrea Delogu, con l'ingegner Matteo Taglienti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Un racconto di valori, storia ed eccellenze

La Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana si conferma, sottolinea una nota del Mef, come un vero e proprio racconto dei valori, della storia e delle eccellenze del Paese: dai grandi protagonisti della cultura e dell'arte alle bellezze del patrimonio storico-artistico, dalle espressioni più alte del Made in Italy - imprenditoriali ed enogastronomiche - ai grandi appuntamenti internazionali, ogni emissione restituisce identità, memoria e visione, rinnovando l'interesse di collezionisti e appassionati.

Le parole del ministro Giorgetti

"Queste monete ogni anno raccontano come il genio italico interpreti la nostra storia e bellezza. Sono sicuro anche questa collezione non deluderà le aspettative: le monete non sono soltanto uno strumento di pagamento, ma un vero mezzo di comunicazione. E oggi raccontano un Paese vivace, forte, consapevole delle proprie radici e dei propri mezzi", ha dichiarato Giorgetti. 

Le principali novità della collezione 2026

Tra le novità più rilevanti figurano le prime monete da 2 euro Reverse Proof, con soggetto specchiato e fondo sabbiato, dedicate al 200esimo anniversario della nascita di Carlo Collodi con il suo intramontabile Pinocchio, e all'800esimo anniversario della scomparsa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. 

La prima moneta d'oro dedicata a Ferrari

Tra le novità della Collezione Numismatica 2026 spicca la prima moneta d’oro da 100 euro dedicata a Ferrari, simbolo di innovazione tecnologica, fascino e competizione.

Le monete dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

La collezione comprende anche due preziose monete in oro da 20 e 50 euro dedicate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Gli omaggi

La collezione rende omaggio anche a Riccardo Muti, maestro d’orchestra e ambasciatore dell’eccellenza musicale italiana nel mondo, agli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e al primo voto alle donne.

Tra le altre emissioni figurano la moneta dedicata al Cornetto Algida, icona dell'estate italiana, evocativa di emozioni e ricordi, e la nuova emissione da un chilo d'argento dedicata al Colosseo. 

La moneta in argento dedicata al Giglio

Tra le novità del 2026 figura anche la prima moneta da 10 once d’argento dedicata al Giglio, che prosegue la serie Flora e Fauna, come si legge in una nota ufficiale.

Cultura e patrimonio al centro delle emissioni

La collezione rende omaggio anche a grandi protagonisti della cultura italiana, come Arnaldo Pomodoro. Il patrimonio storico-artistico nazionale emerge anche nelle emissioni dedicate alla Lecce barocco-romana e a L'Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026. Ad arricchire il panorama celebrativo, i 150 anni del Corriere della Sera e il centenario dell'Istat. 

Le parole del presidente dell'Istituto Poligrafico

"La Collezione Numismatica 2026 ha una caratteristica che la rende diversa da molte delle precedenti: è una collezione più calda e più emotiva. Questa è una scelta consapevole. Raccontare l'Italia significa raccontare ciò che la rende riconoscibile e familiare, senza rinunciare al rigore, alla qualità e alla responsabilità pubblica che contraddistinguono il lavoro della Zecca dello Stato", ha dichiarato il presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs) Paolo Perrone.

