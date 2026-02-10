Controffensiva di Macron alla vigilia del vertice dei 27 sulla competitività di giovedì in Belgio. In un'intervista a 7 quotidiani europei, il presidente francese lancia l'appello per un “debito comune Ue” di 1.200 miliardi all'anno per finanziare difesa, investimenti strategici e il completamento del mercato unico ascolta articolo

A cadenza regolare si torna ad invocare la creazione e l’uso di bond europei, cioè emessi e garantiti dai 27 Stati dell’Unione, per finanziare la crescita e rispondere a bisogni comuni, come una difesa comune europea. La proposta di Macron A farlo stavolta è stato il presidente francese. Emmanuel Macron ha rilanciato la proposta di un nuovo prestito congiunto, dal valore stimato di 1.200 miliardi, da concretizzare con l'impegno economico da parte dei Paesi membri, che finanzierebbe investimenti strategici e consentirebbe all'Unione Europea di "sfidare l'egemonia del dollaro". In una intervista rilasciata a diversi quotidiani europei tra cui Le Monde, l'Economist e il Financial Times, il presidente francese ha invitato gli europei a non cedere a "un codardo senso di sollievo ", che sarebbe solo di breve durata.

Il contesto Le parole di Macron arrivano alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di governo europei in programma per giovedì. L'idea di un debito comune europeo è stata sostenuta dalla Francia per anni ma costantemente respinta da altri partner Ue, tra cui la Germania. Macron stima il fabbisogno di investimenti pubblici e privati dell'UE a "circa 1,2 trilioni di euro all'anno", sommando i requisiti per "tecnologie verdi e digitali" e "difesa e sicurezza". "Questo – ha detto - è il momento di lanciare una capacità di indebitamento comune per queste spese orientate al futuro, gli Eurobond orientati al futuro". Leggi anche L'appello di Macron: “Debito comune Ue per finanziare difesa e Ia”