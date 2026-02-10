Nasce la prima Academy al femminile nel settore della saldatura

Un’opportunità di formazione e carriera per le giovani donne promossa da NEA, azienda pugliese leader nel settore dell’impiantistica industriale, e Women Lead che si occupa di orientamento e formazione al femminile. L'obiettivo è quello di colmare il gap di genere in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini ascolta articolo

Con il lancio della prima Academy nel settore della saldatura per donne under 25, NEA, azienda pugliese leader nel settore dell’impiantistica industriale, insieme a Women Lead, che si occupa di orientamento e formazione al femminile, si fa promotrice di un’iniziativa unica che mira a formare giovani donne per entrare in un settore industriale in forte crescita. Il corso, completamente gratuito, rappresenta una straordinaria opportunità che non solo fornirà competenze altamente richieste in un settore ad alta domanda di lavoro, ma contribuirà anche a un cambiamento culturale, promuovendo la parità di genere e l’inclusione femminile in un contesto tradizionalmente maschile come quello della saldatura e della metalmeccanica.

Un’opportunità formativa innovativa Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 12 mesi, con un programma strutturato che prevede 400 ore di formazione teorica in aula, 500 ore di formazione pratica on the job, e 1200 ore di esperienza lavorativa diretta presso gli impianti di NEA. Il corso si terrà in presenza e sarà realizzato in collaborazione con Gi Group, prima agenzia italiana per il lavoro, e IFOA che si occuperà del coordinamento delle attività formative e della gestione della formazione in aula. Docenti esperti del settore guideranno le partecipanti in un percorso di apprendimento intensivo che punta a far crescere le partecipanti sotto ogni aspetto, preparandole a entrare nel mondo del lavoro con una solida esperienza tecnica e pratica.