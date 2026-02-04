Introduzione

Dal mondo della scuola alle apparecchiature di sicurezza per la casa, fino agli articoli per il campeggio e ai software: dal 2026 si amplia il paniere dell’Istat utilizzato per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo. L’aggiornamento, spiega l'istituto, tiene conto sia dell'evoluzione di norme e classificazioni, sia dell'evoluzione dei comportamenti di consumo, con l’obiettivo di garantire che la selezione campionaria delle referenze che alimentano il calcolo degli indici dei prezzi sia ampiamente rappresentativa della spesa per consumi delle famiglie. Ecco tutte le novità.