Va ricordato che il canone era stato ridotto a 70 euro nel 2024, ma il taglio si era poi dimostrato insostenibile e nel 2025 è tornato a 90 euro. Per il 2026 si era cercato di farlo scendere nuovamente a 70 euro, con uno "sconto" di 20 euro. Ma alla fine si è optato per mantenere la cifra di 90 euro come l'anno precedente.

