Economia

Le crisi geopolitiche influenzano lo sviluppo economico? Spoiler: nì

Carlo Cottarelli

Economista
Secondo l’FMI, le crisi geopolitiche e la fine della globalizzazione non frenano la crescita mondiale: il Pil resta stabile al 3,3% fino al 2026-27, con rallentamenti solo per Russia e Germania, mentre Usa, Cina, India ed Europa mostrano dinamiche relativamente resilienti

