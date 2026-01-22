Banca Société Générale ha approvato - e comunicato ai sindacati - un ampio piano di semplificazione organizzativa in Francia che, tra le altre cose, porterà alla soppressione di 1.800 posti di lavoro entro il prossimo biennio. A riportarlo è il Financial Times. La banca non ricorrerà ad un piano di licenziamenti. Il gruppo, che conta 40.000 dipendenti in Francia, ha aggiunto che questo piano si baserà su "uscite concordate" e "mobilità interna".

Il gruppo bancario francese ha dichiarato che i cambiamenti pianificati saranno implementati gradualmente nel corso di questo e il prossimo anno, con una potenziale estensione dell’implementazione oltre questo periodo per le operazioni di retail banking in Francia.

L’iniziativa fa parte della strategia del gruppo, tra i più importanti del panorama bancario europeo: accelerare la semplificazione della propria struttura organizzativa e sviluppare al contempo le competenze dei dipendenti per migliorare l’efficienza complessiva.

SocGen impiega nel mondo quasi 120.000 persone ed è presente in 62 paesi. Il titolo, quotato sulla borsa parigina, ha aperto la giornata borsistica in deciso rialzo. Come spesso avviene in casi simili, gli operatori valutano i benefici del piano di snellimento organizzativo.