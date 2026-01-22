Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, la Banca Société Générale annuncia taglio da 1.800 dipendenti entro fine 2027

Economia

All’interno di un più ampio progetto di semplificazione organizzativa, il colosso bancario francese ha annunciato ai sindacati la decisione di tagliare la forza lavoro del 5% in Francia. Ecco i dettagli

ascolta articolo

Banca Société Générale ha approvato - e comunicato ai sindacati - un ampio piano di semplificazione organizzativa in Francia che, tra le altre cose, porterà alla soppressione di 1.800 posti di lavoro entro il prossimo biennio. A riportarlo è il Financial Times. La banca non ricorrerà ad un piano di licenziamenti. Il gruppo, che conta 40.000 dipendenti in Francia, ha aggiunto che questo piano si baserà su "uscite concordate" e "mobilità interna".

Il gruppo bancario francese ha dichiarato che i cambiamenti pianificati saranno implementati gradualmente nel corso di questo e il prossimo anno, con una potenziale estensione dell’implementazione oltre questo periodo per le operazioni di retail banking in Francia.

L’iniziativa fa parte della strategia del gruppo, tra i più importanti del panorama bancario europeo: accelerare la semplificazione della propria struttura organizzativa e sviluppare al contempo le competenze dei dipendenti per migliorare l’efficienza complessiva.

SocGen impiega nel mondo quasi 120.000 persone ed è presente in 62 paesi. Il titolo, quotato sulla borsa parigina, ha aperto la giornata borsistica in deciso rialzo. Come spesso avviene in casi simili, gli operatori valutano i benefici del piano di snellimento organizzativo. 

Economia: Ultime notizie

World Economic Forum a Davos, Danimarca a Trump: dialoghiamo. LIVE

live Economia

Il presidente degli Usa in giornata incontra Zelensky mentre Witkoff e Kushner saranno da Putin....

Bce: nuovi stress test nel 2026, focus su rischi geopolitici e cyber

Economia

L’Eurotower guidata da Christine Lagarde attenziona le banche della zona euro ad una maggiore...

Scuola, in arrivo arretrati e aumenti: come controllare la busta paga

Economia

Novità in arrivo per il personale della scuola. Sono stati accreditati, infatti, gli arretrati...

Bonus mobili 2026, sconto del 50% anche per le seconde case: le novità

Economia

Sconto del 50% a prescindere dalla prima o dalla seconda casa. È la novità principale contenuta...

Lavoro, diritto all’oblio oncologico verso piena attuazione: le novità

Economia

A oltre due anni dall’approvazione della legge (numero 193/2023) sul diritto all’oblio...

Economia: I più letti