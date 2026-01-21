Global 100, ERG in vetta alla classifica mondiale della sostenibilità

Il Gruppo ERG si è posizionato al vertice della classifica mondiale "Global 100 most sustainable corporations in the world" 2026 di Corporate Knights, che individua e premia le 100 aziende più sostenibili a livello globale.

Le aziende sono state valutate sulla base di tre criteri: investimenti sostenibili, ricavi sostenibili e il Sustainable Revenue Momentum Score (SRMS), indicatore che misura la velocità di crescita dei ricavi sostenibili di un'azienda tra il 2022 e il 2024.

ERG è stata premiata in occasione del World Economic Forum di Davos, durante un evento in cui sono stati presentati i risultati dell'analisi che quest'anno ha valutato oltre 8.000 aziende quotate. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle imprese incluse nella "Global 100", insieme a esponenti di governi e istituzioni.

La trasformazione industriale di ERG

Tra le motivazioni del riconoscimento - dopo il 18° posto ottenuto nel 2025 - spicca la trasformazione di ERG da compagnia petrolifera a azienda interamente rinnovabile. Il Gruppo ha incrementato la capacità installata e la produzione eolica e solare, completando l'uscita dal fossile. ERG ha raggiunto il 100% di ricavi e investimenti sostenibili, ottenendo la leadership assoluta in classifica. Un risultato legato anche alla strategia di sostenibilità del Gruppo, integrata nella politica di remunerazione aziendale.

Il Vicepresidente Esecutivo di ERG, Alessandro Garrone, ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento, un risultato che ci porta ai vertici delle aziende più sostenibili al mondo grazie al nostro impegno verso la decarbonizzazione e alla nostra strategia ESG. Per ERG la sostenibilità è una scelta consapevole e concreta, integrata in tutti i processi aziendali, volta alla creazione di valore duraturo nel tempo per l'ambiente, le persone, le comunità e le generazioni future."