Alleanza tra Fs e Certares, Frecciarossa sotto la Manica

Economia

L’accordo, si legge in una nota, prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri

Rafforzare le operazioni internazionali del Gruppo Fs per lo sviluppo dell'Alta Velocità, con un focus iniziale su Trenitalia France; supportare la distribuzione commerciale dei servizi e sostenere un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito: sono questi gli obiettivi principali della partnership strategica firmata tra il Gruppo Fs e Certares. L’accordo, si legge in una nota, prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri.

Con sede a Parigi, Trenitalia France opera servizi ferroviari passeggeri ad Alta Velocità in Francia sulle tratte Parigi–Lione e Parigi–Marsiglia, oltre al collegamento Parigi–Milano. Ha trasportato più di 4,7 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni e registra livelli di soddisfazione tra i più alti del settore. L’azienda intende ampliare ulteriormente la propria rete con l’ingresso sulla rotta Parigi–Londra e il lancio di ulteriori servizi transfrontalieri.

Trenitalia France prevede di utilizzare il nuovo capitale investito per consolidare la propria posizione come secondo operatore in Francia. Le iniziative chiave della partnership con Certares comprendono: l’ampliamento della flotta ad almeno 19 treni; lo sviluppo di un nuovo impianto di manutenzione vicino Parigi, su un sito recentemente assegnato all’azienda; l’aumento delle frequenze sulle tratte esistenti (fino a 28 corse giornaliere sulla Parigi–Lione); la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro; il proseguimento degli investimenti in tecnologia, brand e marketing e l’espansione dei servizi internazionali verso il Regno Unito, con l’ingresso entro il 2029 sulla rotta Parigi–Londra.

