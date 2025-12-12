Ex Ilva, offerta da Bedrock Industries per acquisizione dei complessi

Offerte Sky
Ex Ilva, nuova offerta da Bedrock Industries per l'acquisizione dei complessi aziendali

Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha avanzato la proposta. A riferirlo sono stati i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (AS) che procederanno all'esame delle due offerte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando

Nuova offerta per l'acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva. Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha avanzato la proposta. A riferirlo sono stati i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in amministrazione straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savile. Ora, i commissari straordinari procederanno all'esame delle due offerte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando. Come specificano i commissari, la procedura di gara rimane comunque aperta: eventuali altri soggetti potranno infatti presentare una propria offerta purché “migliorativa rispetto a quelle già pervenute”, specifica il bando.  

L'offerta di Flacks Group

Oltre a Bedrock Industries, anche Flacks Group ha depositato un'offerta vincolante. L'azienda siderurgica, con sede a Miami, ha messo sul piatto la cifra simbolica di un euro con l'obiettivo di sviluppare un progetto industriale che punta a riportare la produzione a 4 milioni di tonnellate l'anno. Secondo l'intento del gruppo, il governo italiano manterrebbe una quota del 40%, che Flacks acquisterebbe in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e 1 miliardo di euro.

