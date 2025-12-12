Ex Ilva, offerta da Bedrock Industries per acquisizione dei complessi

Ex Ilva, nuova offerta da Bedrock Industries per l'acquisizione dei complessi aziendaliEconomia
Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha avanzato la proposta. A riferirlo sono stati i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (AS) che procederanno all'esame delle due offerte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando
Nuova offerta per l'acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva. Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha avanzato la proposta. A riferirlo sono stati i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in amministrazione straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savile. Ora, i commissari straordinari procederanno all'esame delle due offerte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando. Come specificano i commissari, la procedura di gara rimane comunque aperta: eventuali altri soggetti potranno infatti presentare una propria offerta purché “migliorativa rispetto a quelle già pervenute”, specifica il bando.
L'offerta di Flacks Group
Oltre a Bedrock Industries, anche Flacks Group ha depositato un'offerta vincolante. L'azienda siderurgica, con sede a Miami, ha messo sul piatto la cifra simbolica di un euro con l'obiettivo di sviluppare un progetto industriale che punta a riportare la produzione a 4 milioni di tonnellate l'anno. Secondo l'intento del gruppo, il governo italiano manterrebbe una quota del 40%, che Flacks acquisterebbe in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e 1 miliardo di euro.
