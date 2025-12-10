O’Tacos cresce in Italia e apre un nuovo store a Milano

O’Tacos, l’azienda parte del gruppo internazionale QSRP che ha portato nel mondo il concetto dei French Tacos, continua la sua crescita nel mercato nazionale e ha annunciato l’apertura del suo quarto punto vendita a Milano, il sesto in Italia. Un’espansione che conferma come il nostro Paese rappresenti un bacino strategico per lo sviluppo del franchising. L’operazione si inserisce all’interno di una strategia di consolidamento volta a garantire una presenza sempre più capillare nelle principali aree urbane e ad avvicinare il brand a un pubblico giovane, multiculturale e particolarmente ricettivo verso format innovativi di ristorazione.

Oggi O’Tacos è tra i brand fast-casual più dinamici in Europa, con oltre 400 ristoranti distribuiti in diversi Paesi del mondo tra cui Italia, Francia, Belgio, Marocco, Arabia Saudita, Canada, Svizzera, Austria e Germania. In questo quadro di espansione internazionale, l’azienda continua a investire fortemente anche sul fronte occupazionale: sono infatti previste 42 nuove assunzioni entro il 2025 nel nostro Paese, a supporto di un piano di sviluppo che conferma la volontà e l’impegno dell’azienda nel creare nuove opportunità di lavoro, valorizzare la formazione, favorire la crescita professionale e promuovere un approccio moderno alla gestione dei team.

Da inizio anno, l’azienda sul territorio nazionale ha registrato una crescita economica significativa, che riflette la capacità del brand di interpretare nuove abitudini di consumo, facendo leva su un’offerta accessibile, personalizzabile e in linea con le tendenze delle nuove generazioni. Questi risultati testimoniano inoltre il crescente interesse del pubblico italiano verso formule smart e veloci, capaci di unire qualità, convivialità e un’identità riconoscibile, rendendo O’Tacos uno dei protagonisti più dinamici del segmento fast-casual.

“La crescita che stiamo vivendo non rappresenta soltanto un traguardo commerciale, ma è il frutto di un ecosistema articolato che unisce innovazione tecnologica, attenzione alle esigenze della community e un modello di franchising estremamente competitivo e flessibile” afferma Stéphane Cherel, CEO di O’Tacos, che continua: “ogni nuovo punto vendita è pensato per rafforzare il legame con il territorio e con i nostri clienti. L’apertura del nuovo store nel capoluogo lombardo costituisce un ulteriore passo strategico nella costruzione di un network solido, capillare e sempre più riconoscibile”.

L’apertura del nuovo punto vendita di viale Monza, 48, rafforza la presenza del brand nel capoluogo lombardo e si inserisce in una progetto di crescita che coniuga posizioni ad alta frequentazione, servizi digitalizzati come chioschi self-ordering e app mobile, e un’ampia offerta del menù: bowls, loaded fries, dessert, finger food, opzioni vegetariane e, naturalmente, gli iconici French Tacos in oltre 40.000 varianti possibili.