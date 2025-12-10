Offerte Sky
Amazon, investimento da 35 miliardi di dollari in India entro il 2030

Economia
©Ansa

Il colosso dell'e-commerce ha sottolineato che questa cifra "si aggiunge ai 40 miliardi già investiti nel Paese". Tale investimento, è stato spiegato in una nota, "si concentrerà sull'espansione commerciale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull'IA, la crescita dell'esportazione e la creazione di posti di lavoro"

La multinazionale dell'e-commerce, Amazon, ha confermato di voler raddoppiare la quota del proprio investimento in India, con l'obiettivo di espandere l'export, ma anche di creare posti di lavoro e investire nell'intelligenza artificiale nel Paese più popoloso del mondo. In una nota, infatti, è stato spiegato che l'azienda sottolinea "l'intenzione di investire più di 35 miliardi di dollari in tutte le sue attività in India fino al 2030, cifra che si aggiunge ai 40 miliardi già investiti nel Paese". Tale investimento, è stato aggiunto in una nota, "si concentrerà sull'espansione commerciale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull'IA, la crescita dell'esportazione e la creazione di posti di lavoro". 

Il consolidamento in India

Il colosso americano ha anche confermato che l’investimento ha l'obiettivo principale di consolidare la propria presenza in India, dove come detto ha già incrementato la spesa per stare al passi di realtà come Flipkart, sostenuta da Walmart. Sempre Amazon ha spiegato di aver contribuito a generare più di 20 miliardi di dollari di esportazioni totali per i venditori in India negli ultimi dieci anni e ha in piano di aumentare questa cifra ad 80 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. 

