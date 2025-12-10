Amazon, investimento da 35 miliardi di dollari in India entro il 2030

Il colosso dell'e-commerce ha sottolineato che questa cifra "si aggiunge ai 40 miliardi già investiti nel Paese". Tale investimento, è stato spiegato in una nota, "si concentrerà sull'espansione commerciale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull'IA, la crescita dell'esportazione e la creazione di posti di lavoro"

La multinazionale dell'e-commerce, Amazon, ha confermato di voler raddoppiare la quota del proprio investimento in India, con l'obiettivo di espandere l'export, ma anche di creare posti di lavoro e investire nell'intelligenza artificiale nel Paese più popoloso del mondo. In una nota, infatti, è stato spiegato che l'azienda sottolinea "l'intenzione di investire più di 35 miliardi di dollari in tutte le sue attività in India fino al 2030, cifra che si aggiunge ai 40 miliardi già investiti nel Paese". Tale investimento, è stato aggiunto in una nota, "si concentrerà sull'espansione commerciale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull'IA, la crescita dell'esportazione e la creazione di posti di lavoro".