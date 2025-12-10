Offerte Sky
Economia

L’Europa davanti allo specchio dei beni russi

Andrea Bignami

©Getty

L’UE discute da mesi come usare i profitti dei 260 miliardi russi congelati per aiutare Kiev, ma timori legali, politici e diplomatici bloccano ogni decisione. Mentre cresce la pressione USA e l’Ucraina ha bisogno urgente di fondi, l’Europa resta paralizzata dall’indecisione

