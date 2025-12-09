Bonus mamme, oggi è l'ultimo giorno per richiederlo: come fare domanda

Per quanto riguarda il futuro del bonus mamme lavoratrici nel 2026, il sostegno potrebbe salire dagli attuali 40 euro a 60 euro mensili con la Legge di Bilancio per il prossimo anno. Inoltre è da ricordare che la cifra non concorrerà alla formazione del reddito. Guardando poi al numero di persone che riceveranno il bonus, si stima che il beneficio coinvolgerà "una platea di circa 865mila lavoratrici”. A dirlo è stato il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, in audizione alla Commissione bilancio del Senato sulla manovra a inizio novembre. "Assumendo un tasso di adesione pari al 100%, il beneficio medio annuo individuale sarà di quasi 660 euro (60 euro mensili moltiplicati per il numero di mesi lavorati) per un costo totale di circa 570 milioni", ha spiegato il presidente dell'Istat, aggiungendo che le famiglie beneficiarie sarebbero il 3,2% del totale delle famiglie residenti e il beneficio comporterà una variazione sui redditi familiari pari, in media, al 2,7%.