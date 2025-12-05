Offerte Sky
BasicNet dopo Woolrich compra Sundek per 33.5 milioni di euro

Economia

Il proprietario ex ceteris dei marchi Kappa, Superga e K-Way ha siglato un’intesa per rilevare il marchio, storica icona del beachwear, insieme al 100% della societa Kickoff S.p.A., attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie Srl

Dopo l'acquisizione di Woolrich, BasicNet, attivo nell’abbigliamento e accessori per sport e tempo libero (proprietario ex ceteris dei marchi Kappa, Superga e K-Way), ha siglato un’intesa per rilevare il marchio Sundek, storica icona del beachwear, insieme al 100% della societa Kickoff S.p.A., attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie Srl.

L'Enterprise Value del Gruppo Kickoff (che comprende anche le società Kickoff Usa, Kickoff SL e Kickoff France) è stato fissato a 33,5 milioni di euro; al netto della posizione finanziaria - che include debiti bancari, debiti tributari e debiti verso il socio - il corrispettivo iniziale previsto per l'operazione ammonta a circa 10 milioni di euro.

 

 

