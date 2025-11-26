Offerte Black Friday
Economia

La tassa sui pacchi cinesi con cui l'Italia vuole frenare Temu e Shein

Lorenzo Borga

Il Parlamento valuta l’introduzione di un prelievo di due euro su ogni pacco in arrivo da Paesi extra-UE sotto i 150 euro, colpendo soprattutto gli acquisti su Temu, Shein, Aliexpress e TikTok Shop. Un gettito potenziale da 800 milioni di euro e la promessa di riequilibrare la concorrenza con i produttori italiani spingono la maggioranza a intervenire prima del 2028, quando la misura diventerà obbligatoria in tutta l’UE

