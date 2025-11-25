Criptovalute, Renzi nel Cda biotech israeliana Enlivex Therapeutics

L'ex presidente del Consiglio è entrato nell'azienda israeliana a micro-capitalizzazione quotata a Wall Street (Nasdaq). La società ha inoltre annunciato di aver ottenuto il via libera per un collocamento da 212 milioni di dollari nel settore delle criptovalute

Matteo Renzi entra nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, azienda biotecnologica israeliana. La società è quotata sul Nasdaq e alla borsa di Tel Aviv per seguire lo sviluppo un progetto legato alla blockchain.

L'azienda di Gerusalemme annuncia contestualmente un collocamento di azioni proprie a 212 milioni di dollari (184,01 milioni di euro) per sviluppare una piattaforma attiva le criptovalute (Rain prediction markets token treasury strategy). Renzi avrà il compito di seguire il collocamento privato.

Le parole dei protagonisti

“Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex. "Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex", commenta Matteo Renzi. "Un'azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro. Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell'emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine”.