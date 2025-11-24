Revolut, vendita azioni completa: fintech europea vale 75 mld dollari

L'operazione pari a 65 miliardi di euro è stata guidata da Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, con la partecipazione di un ampio gruppo di investitori di fama mondiale. La vendita ha incluso anche l'investimento di NVentures, la divisione di capitale di rischio di Nvidia, rafforzando la collaborazione di Revolut con il leader tecnologico globale in aree chiave, tra cui l'intelligenza artificiale

Revolut, la banca fintech con oltre 65 milioni di clienti in tutto il mondo, ha completato la vendita di azioni che ha portato la valutazione della società a 75 miliardi di dollari.

L'operazione è stata guidata da Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, con la partecipazione di un ampio gruppo di investitori tra cui Andreessen Horowitz (noto anche come a16z), Franklin Templeton e T. Rowe Price Associates. Tale vendita ha incluso anche l'investimento di NVentures, la divisione di capitale di rischio di Nvidia, rafforzando la collaborazione di Revolut con il leader tecnologico in aree chiave, tra cui l'intelligenza artificiale.

Possibilità di vendere azioni

Nell'ambito di questa transazione, ai dipendenti attuali è stata data l'opportunità di vendere le proprie azioni. Finora l'app finanziaria ha consentito la vendita di azioni ai propri dipendenti in cinque occasioni, a testimonianza del suo impegno di lunga data nella condivisione del successo, gestendo uno dei programmi di azionariato per dipendenti con più alta liquidità tra le aziende private del settore.

Boom del fatturato

La valutazione di 75 miliardi di dollari (65 miliardi di euro) è supportata dall'espansione di Revolut e dai risultati finanziari della banca digitale che nel 2024 ha visto crescere del 72% il fatturato a 4 miliardi di dollari, con un utile ante imposte in aumento del 149% a 1,4 miliardi. Questa tendenza è proseguita nel 2025, con la base clienti retail che ha superato i 65 milioni e Revolut Business che ha raggiunto un fatturato annualizzato di 1 miliardo di dollari. Nel 2025, Revolut ha inoltre ricevuto l'autorizzazione bancaria finale e attende l'imminente lancio in Messico, la licenza bancaria in Colombia e l'imminente lancio in India.

Nik Storonsky, ceo & co-founder di Revolut, sottolinea che "questo traguardo riflette i notevoli progressi compiuti negli ultimi dodici mesi verso la nostra visione di costruire la prima banca veramente globale, al servizio di 100 milioni di clienti in 100 paesi" dopo la partenza in Europa.