Transizione green, Bluefield rilancia con un nuovo finanziamento

Bluefield Revive Italia (in collaborazione con Bluefield Italia), ha concluso con successo il suo processo di rifinanziamento: ha ottenuto un finanziamento green per un importo totale di 115 milioni di euro da un pool di banche composto da Banco BPM, CaixaBank, Bayerische Landesbank e Bankinter.

Il capitale raccolto servirà a sotenere la ristrutturazione e il potenziamento di 46 impianti fotovoltaici a terra e su tetto, in linea con il mandato del veicolo di modificare gli asset per migliorare la produzione di energia e l'efficienza operativa.

Giovanni Terranova, Founder e Managing Partner di Bluefield, ha commentato: "Il completamento di questo processo segna una tappa importante nella nostra strategia per il portafoglio Revive. Si è trattato di un vero lavoro di squadra e desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine non solo al team di Bluefield Italia, ma anche ai nostri fidati consulenti e alle banche che ci hanno sostenuto”.

Alberto Paturzo, Partner e Managing Director Southern Europe, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di aver completato questo importante processo, che ci consentirà di portare avanti il rinnovamento e il ripotenziamento di un portafoglio altamente diversificato di impianti solari, sbloccando significative opportunità di guadagno sul mercato".