Transizione green, Bluefield rilancia con un nuovo finanziamento

Un pool di banche ha rifinanziato per 115 milioni il veicolo Bluefield Revive Italia per sostenere la ristrutturazione di 46 impianti fotovoltaici
Bluefield Revive Italia (in collaborazione con Bluefield Italia), ha concluso con successo il suo processo di rifinanziamento: ha ottenuto un finanziamento green per un importo totale di 115 milioni di euro da un pool di banche composto da Banco BPM, CaixaBank, Bayerische Landesbank e Bankinter.
Il capitale raccolto servirà a sotenere la ristrutturazione e il potenziamento di 46 impianti fotovoltaici a terra e su tetto, in linea con il mandato del veicolo di modificare gli asset per migliorare la produzione di energia e l'efficienza operativa.
Giovanni Terranova, Founder e Managing Partner di Bluefield, ha commentato: "Il completamento di questo processo segna una tappa importante nella nostra strategia per il portafoglio Revive. Si è trattato di un vero lavoro di squadra e desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine non solo al team di Bluefield Italia, ma anche ai nostri fidati consulenti e alle banche che ci hanno sostenuto”.
Alberto Paturzo, Partner e Managing Director Southern Europe, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di aver completato questo importante processo, che ci consentirà di portare avanti il rinnovamento e il ripotenziamento di un portafoglio altamente diversificato di impianti solari, sbloccando significative opportunità di guadagno sul mercato".