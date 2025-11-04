Sud Innovation Summit 2025, competitività del Mezzogiorno in crescita

Nasce il Sud Innovation Competitiveness Index, l’indicatore comparativo per la competitività del Mezzogiorno. Dal Rapporto emerge un Sud sempre più attrattivo, con un campione di 73 startup e 8 scaleup attive, un tasso di crescita medio annuale del fatturato del 102% tra il 2020 e il 2023. Campania e Puglia in testa. Ma restano nodi aperti su capitale umano, infrastrutture e politiche per la crescita, che ancora limitano la piena maturità dell’ecosistema ascolta articolo

È stato presentato, nell’ambito della terza edizione del Sud Innovation Summit dedicata al tema “AI for Future”, il Rapporto “Sud Innovation 2025 – Attrattività e Competitività del Mezzogiorno”. Il Rapporto misura l’attrattività, innovazione e crescita economica del Mezzogiorno, adottando strumenti comparativi, rigore scientifico e una chiara finalità d’impatto strategico. Tra il 2017 e luglio 2025, le startup e le scaleup del Sud Italia hanno raccolto complessivamente 289,9 milioni di euro in equity, distribuiti su 107 round di investimento. La Campania si conferma al primo posto per ammontare investito con 142 milioni di euro (38% del totale Sud), seguita da Puglia (98 milioni, 26%) e Sicilia (42 milioni, 11%). Questi sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto 2025, che analizza un campione di 73 startup e 8 scaleup nate o sviluppatesi nel Mezzogiorno, attive soprattutto nei settori Healthcare, Enterprise Software, Engineering & Manufacturing e Fintech & Insurance, con un tasso di crescita medio annuale del fatturato pari al 102% tra il 2020 e il 2023. Complessivamente, queste realtà hanno generato nel 2023 oltre 700 posti di lavoro diretti, contribuendo alla costruzione di una nuova economia della conoscenza nel Sud.

Attrattività e competitività del Sud I risultati evidenziano come, in un contesto globale sempre più competitivo, l’attrattività sia la leva decisiva per trasformare il potenziale di crescita in competitività strutturale. Il Rapporto propone indicatori, benchmark e ranking territoriali che individuano i contesti più favorevoli per imprese, talenti e investimenti, leggendo il Mezzogiorno come un vero laboratorio di trasformazione tecnologica e sociale. L’obiettivo è rafforzare la competitività locale, supportare la pianificazione strategica e favorire politiche pubbliche basate su evidenze e una visione di lungo periodo, offrendo a istituzioni, imprese e investitori strumenti operativi per orientare policy e decisioni strategiche basate sui dati. Per garantire rigore metodologico, validazione scientifica e rappresentatività territoriale, il Rapporto si basa sul lavoro di un Comitato Tecnico-Scientifico di alto profilo, composto da accademici, ricercatori e professionisti di dieci atenei del Sud Italia, impegnati nella raccolta, analisi e verifica dei dati. A guidare il progetto è Roberto Ruggeri, Presidente di Sud Innovation APS, imprenditore e investitore, fondatore del Sud Innovation Summit e promotore di iniziative dedicate allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno.

Sud Innovation Competitiveness Index Oltre ai casi studio e alle ricerche dirette, l’approccio metodologico coniuga ricerca accademica, analisi economica e know-how applicativo, utilizzando dati secondari da fonti autorevoli (ISTAT, Banca d’Italia, Commissione europea, Registro delle Imprese) e dati primari forniti dal Politecnico di Milano e da Growth Capital. Ciò ha permesso di elaborare il SICI – Sud Innovation Competitiveness Index, un indicatore proprietario, comparativo e replicabile che misura la competitività del Sud su quattro pilastri: innovazione e imprenditorialità, capitali per l’innovazione, governance e competitività, inclusione-sostenibilità-resilienza. Il SICI colloca il Mezzogiorno in una prospettiva comparativa, evidenziando punti di forza, criticità e traiettorie di miglioramento, in coerenza con i principali benchmark europei: Campania e Abruzzo risultano sopra la media italiana, con performance solide in termini di competitività e capacità innovativa; seguono Puglia e Sicilia, al di sopra del valore medio delle altre regioni meridionali. In posizione intermedia troviamo Sardegna, Basilicata e Calabria, mentre il Molise riporta il valore più basso, confermando un gap strutturale ancora marcato.

Ruggeri: "SICI strumento per leggere il presente e orientare il futuro" “Il Rapporto è la prosecuzione naturale di un percorso iniziato nel 2024. Un percorso che ha già prodotto risultati importanti, ma che quest’anno compie un salto di qualità, con il SICI, strutturandosi come strumento innovativo per leggere il presente e orientare il futuro dell’innovazione nel Sud Italia. Un sentito ringraziamento va ai ricercatori e agli atenei che, insieme al Sud Innovation APS, hanno contribuito alla sua realizzazione”, afferma Roberto Ruggeri, fondatore del Sud Innovation APS e del Summit. “Il Rapporto Sud Innovation 2025 non si limita a restituire una fotografia dello stato dell’innovazione nel Sud, ma si candida a diventare un punto di riferimento per chi lavora alla trasformazione del Mezzogiorno, tra pubbliche amministrazioni, investitori, corporate, università e policy maker”.