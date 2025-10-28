Offerte Sky
Starting Finance, la finanza torna a parlare ai giovani

In occasione della giornata mondiale del risparmio, si è tenuta la conferenza di presentazione di Starting Finance Investment Meeting 2025: due giornate di incontri, idee e ispirazione con i protagonisti dell’economia il 3 e 4 novembre negli spazi di Superstudio Events di Milano.  

La finanza non è solo numeri e grafici: è fatta di storie, di valori e di futuro. Ed è proprio con chi quel futuro lo sta costruendo che oggi torna a dialogare.

Presso la sede dell’Associazione Stampa Estera di Milano si è tenuta la conferenza di presentazione dello Starting Finance Investment Meeting 2025 (SFIM), l’evento ideato da Starting Finance per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’economia, della finanza e dell’impresa.

Il meeting, in programma il 3 e 4 novembre negli spazi di Superstudio Events di Milano, riunirà sul palco alcuni tra i volti più influenti e riconosciuti del panorama finanziario, imprenditoriale e mediatico italiano per due giornate di incontri, panel e confronti aperti con migliaia di studenti e giovani professionisti. Tra gli ospiti attesi: Davide Serra, Giovanni Tamburi, Francesco Costa, Annalisa Chirico, Stefano Balsamo, Paolo Basilico, Giorgio Chiellini, Giuseppe Cruciani e Diletta Leotta.

“L’educazione fi nanziaria è una chiave che apre molte porte – ha affermato Marco Scioli, il giovane Founder&CEO @Starting Finance –. Significa poter scegliere, pianificare, costruire il proprio futuro con consapevolezza. Con lo Starting Finance Investment Meeting vogliamo mostrare ai giovani che la finanza non è un mondo distante, ma un luogo da abitare, dove incontrare storie, idee e persone capaci di ispirare. Solo così la conoscenza diventa davvero un capitale condiviso”.

