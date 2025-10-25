"Fuga" da Musk: dopo ceo di X, lascia anche il responsabile pubblicità

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"Fuga" da Musk: dopo il ceo di X, lascia anche il responsabile della pubblicità

Economia
©Getty

John Nitti, che era stato considerato come potenziale successore di Linda Yaccarino come amministratore delegato, ha lasciato la piattaforma social dopo soli 10 mesi

ascolta articolo

Non si ferma l'emorragia di top manager dalle aziende di Elon Musk.  Dopo le dimissioni nel luglio 2025 di Yaccarino, Ceo di X per due anni, seguita a inizio ottobre dal direttore finanziario Mahmoud Reza Banki, è arrivato il turno di John Nitti. Il responsabile della pubblcità, nonché potenziale successore di Linda Yaccarino come amministratore delegato, ha lasciato la piattaforma social dopo soli 10 mesi dall'inizio del suo nuovo incarico come responsabile globale delle operazioni di fatturato e dell'innovazione pubblicitaria.

Le richieste di Musk

Il Financial Times ricorda come i responsabili della pubblicità di X si trovano da tempo a dover affrontare le richieste di Musk di aumentare i ricavi, entrate necessarie alla luce degli investimenti di miliardi di dollari in infrastrutture e chip richiesti dallo sviluppo di un'intelligenza artificiale in grado di competere con aziende come OpenAI e DeepMind di Google.

Il caso di xAI

Ma X non è l'unica azienda di Musk che perde dipendenti. Anche nella startup di intelligenza artificiale xAI si sono registrati negli ultimi mesi l'addio di Mike Liberatore, direttore finanziario per soli tre mesi, e del consulente generale Robert Keele.

Approfondimento

Dirigenti lasciano le aziende di Elon Musk, ecco perché se ne vanno
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Time, le 100 persone più influenti del 2025: da Trump a Miuccia Prada

Come ogni anno in questo periodo, la rivista statunitense ha pubblicato la lista con le personalità più influenti dell'anno, divise per categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri, innovatori. Ci sono il presidente Usa e il fondatore di Tesla e SpaceX, ma anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Come sempre, ci sono nomi prevedibili accanto ad altri più sorprendenti 

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

"Fuga" da Musk: dopo ceo di X, lascia anche il responsabile pubblicità

Economia

John Nitti, che era stato considerato come potenziale successore di Linda Yaccarino come...

Bonus auto elettriche, esaurito plafond in poco più di 24 ore

Economia

Dopo poco più di 24 ore dall'avvio del click day, si è esaurito lo stanziamento di circa 595...

Bonus auto

Agenzia Entrate, pignoramenti lampo con i dati di fatture elettroniche

Economia

Come previsto nella prima bozza della Legge di bilancio 2026, dal prossimo anno l'ente di...

Ora legale e ora solare, quanto fa risparmiare il cambio di orario?

Economia

Nella notte ta il 25 e il 26 ottobre le lancette tornano indietro di un'ora. Da tempo in molti...

7 foto

Tassazione dividendi, cosa cambia in Manovra e chi pagherà di più

Economia

Come previsto nella Legge di bilancio approvata dal governo, dal prossimo anno le società che...

Economia: I più letti