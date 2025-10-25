"Fuga" da Musk: dopo ceo di X, lascia anche il responsabile pubblicità

John Nitti, che era stato considerato come potenziale successore di Linda Yaccarino come amministratore delegato, ha lasciato la piattaforma social dopo soli 10 mesi
Non si ferma l'emorragia di top manager dalle aziende di Elon Musk. Dopo le dimissioni nel luglio 2025 di Yaccarino, Ceo di X per due anni, seguita a inizio ottobre dal direttore finanziario Mahmoud Reza Banki, è arrivato il turno di John Nitti. Il responsabile della pubblcità, nonché potenziale successore di Linda Yaccarino come amministratore delegato, ha lasciato la piattaforma social dopo soli 10 mesi dall'inizio del suo nuovo incarico come responsabile globale delle operazioni di fatturato e dell'innovazione pubblicitaria.
Le richieste di Musk
Il Financial Times ricorda come i responsabili della pubblicità di X si trovano da tempo a dover affrontare le richieste di Musk di aumentare i ricavi, entrate necessarie alla luce degli investimenti di miliardi di dollari in infrastrutture e chip richiesti dallo sviluppo di un'intelligenza artificiale in grado di competere con aziende come OpenAI e DeepMind di Google.
Il caso di xAI
Ma X non è l'unica azienda di Musk che perde dipendenti. Anche nella startup di intelligenza artificiale xAI si sono registrati negli ultimi mesi l'addio di Mike Liberatore, direttore finanziario per soli tre mesi, e del consulente generale Robert Keele.
