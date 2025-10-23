Mercati, le azioni di Beyond Meat cresciute del 1.000% in 4 giorni

L'azienda produttrice di sostituti per la carne a base vegetale ha registrato un'impennata di oltre il 1.000% in soli quattro giorni. Tra i fattori che hanno contribuito allo slancio, l'ampliamento della partnership con Walmart attraverso l'inserimento sugli scaffali di un nuovo prodotto firmato Beyond Meat

Le azioni di Beyond Meat sono schizzate alle stelle in quattro giorni. L'azienda produttrice di sostituti per la carne a base vegetale ha registrato una crescita delle sue azioni di oltre il 1.000%, un rialzo “sorprendente” per la società, che aveva visto le sue azioni “praticamente azzerate” al momento del suo debutto, riferisce la Bbc. Ma qual è il motivo di questa impennata? Come riferisce ancora il quotidiano inglese, a contribuire allo slancio è stato l'ampliamento lo scorso 21 ottobre della partnership con Walmart, la nota catena di negozi al dettaglio statunitense, attraverso l'aggiunta di un nuovo prodotto sugli scaffali (il Beyond Burger 6-Pack).