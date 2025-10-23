Chi è John Ternus, il probabile erede di Tim Cook in Apple

In Apple dal 2001, ha scalato con costanza le gerarchie di Cupertino diventando in 20 anni senior vice president dell’hardware engineering, tenendo sotto il suo controllo la supervisione di tutti i team che progettano e costruiscono iPhone, iPad, Mac e AirPods. Ecco perché è il favorito numero 1 per diventare nuovo Ceo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi