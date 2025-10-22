Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Le tre regioni più disoccupate d'Europa sono in Italia

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Quali sono le regioni più disoccupate in Ue? Il primato è tutto italiano: Calabria, Campania e Sicilia. Lo conferma una ricerca di Eurostat, che riporta come il tasso di occupazione al 78% fissato per il 2030 dal Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali della Commissione europea sia, per il nostro Paese, un obiettivo ancora lontano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ