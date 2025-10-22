Le tre regioni più disoccupate d'Europa sono in Italia

Quali sono le regioni più disoccupate in Ue? Il primato è tutto italiano: Calabria, Campania e Sicilia. Lo conferma una ricerca di Eurostat, che riporta come il tasso di occupazione al 78% fissato per il 2030 dal Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali della Commissione europea sia, per il nostro Paese, un obiettivo ancora lontano