Trapianti di capelli, business in crescita in tutta Europa. I dati

Secondo quanto raccontano i dati di Medihair, circa il 44,5% degli uomini spagnoli soffre di alopecia. Un tempo riservato a pochi, il trapianto di capelli è oggi diventato un trattamento comune e accessibile a una fascia di popolazione molto più ampia. Alla base di questa evoluzione vi è un profondo mutamento nel modo in cui viene percepita l’estetica maschile: sempre più uomini considerano l’intervento non soltanto come una soluzione medica, ma anche come un investimento per migliorare autostima, immagine professionale e benessere emotivo. Se per molto tempo la Turchia è stata la destinazione preferita dai pazienti spagnoli, oggi il Paese iberico può contare su un’offerta interna sempre più competitiva. Cliniche specializzate situate a Madrid, Barcellona e Valencia propongono pacchetti completi a prezzi contenuti, includendo visite preliminari, assistenza logistica e follow-up post-operatorio. Questo ha dato origine a una nuova forma di turismo sanitario domestico, con pazienti provenienti da diverse regioni attratti da standard elevati e costi vantaggiosi.