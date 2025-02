Dreame AirStyle Pro, la cura dei capelli diventa hi-tech

La scatola in pelle che racchiude tutto il Dreame Airstyle Pro dice tutto. È un biglietto da visita che colpisce subito per colori e praticità. Facile accesso ai vari strumenti. Il pezzo più importante del kit è in pelle martellata per una presa sicura e per un maggior controllo. All'interno troviamo diversi accessori: asciugatore rapido, Flyaway, 2 cilindri autoavvolgenti da 32 mm, un attrezzo per la pulizia del filtro dell'aria e infine 3 spazzole: lisciante dura e morbida e volumizzante rotonda.