Istat, cresce l'economia sommersa e illegale: +15,1 miliardi nel 2023

A riferirlo è l'Istat, secondo cui nel 2023 in Italia si è assistito a un aumento del 7,5% rispetto al 2022 delle attività legali e illegali che non vengono registrate ufficialmente. L'economia sommersa, cioè al netto delle attività illegali, si attesta quindi a poco meno di 198 miliardi di euro: in crescita di 14,9 miliardi rispetto all'anno precedente ascolta articolo

Il valore dell'economia sommersa ed illegale è cresciuto di 15,1 miliardi nel 2023. A riferirlo è l'Istat, secondo cui si è assistito a un aumento del 7,5% rispetto al 2022 delle attività economiche legali e illegali che non vengono registrate ufficialmente e che sfuggono quindi al controllo fiscale e statistico. L'economia sommersa, cioè al netto delle attività illegali, si attesta quindi a poco meno di 198 miliardi di euro: in crescita di 14,9 miliardi rispetto all'anno precedente. Secondo l'Istituto nazionale di statistica, la sua incidenza sul Pil è del 9,2% nel 2023, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. "Il valore dell'economia sommersa da sotto dichiarazione e lavoro irregolare sale a 185,3 miliardi (+14,5 miliardi su 2022)”, riferisce ancora l'Istat.

I dati Istat Come evidenzia ancora l'Istituto, l'incidenza dell'economia illegale e sommersa sul Pil, è lievemente aumentata al 10,2%, dal 10,1% del 2022. La dinamica complessiva è stata guidata dalla crescita delle sue principali componenti. Rispetto all'anno precedente, il valore aggiunto dovuto alla sotto-dichiarazione ha registrato un incremento del 6,6% (pari a +6,7 miliardi di euro), mentre quello generato da lavoro irregolare ha segnato una crescita dell'11,3% (corrispondenti a +7,8 miliardi). Resta più contenuto, invece, il contributo delle altre componenti del sommerso: mance e fitti non dichiarati hanno registrato un aumento del 3,8% (pari a +0,5 miliardi) rispetto al 2022, mentre le attività illegali sono aumentate dell'1,0% (circa +0,2 miliardi). L'economia sommersa Nel 2023 l'incidenza del valore aggiunto da lavoro irregolare è salita al 35,5%, raggiungendo i livelli del 2021 (35,6%) e in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2022 (34,3%). L'impatto dell'economia illegale è in riduzione: se nel 2020 era al 10,5%, nel 2022 è scesa al 9,8% e nel 2023 si è attestata al 9,2% (1,3 punti percentuali al di sotto del livello del 2020). Il complesso dell'economia sommersa a 197,6 miliardi di euro è in crescita dell'8,2% rispetto all'anno precedente. La sua incidenza sul Pil (9,2% nel 2023) rimane su valori analoghi al biennio precedente, seppure in lieve aumento (era 9,1% nel 2022 e 9,0% nel 2021). Vedi anche Economia sommersa viaggia con il contante, Calabria al top. LO STUDIO

Maggiore incidenza nei servizi alle persone Come riporta ancora l'Istat, la componente legata alla sottodichiarazione si attesta a 108,2 miliardi di euro. Mentre quella connessa all'impiego di lavoro irregolare è pari a 77,2 miliardi (erano, rispettivamente, 101,5 e 69,4 miliardi nel 2022). Le componenti residuali valgono invece 12,2 miliardi di euro (11,8 miliardi nel 2022). Nel complesso, i settori dove il peso del sommerso economico è maggiore sono gli "altri servizi alle persone", dove costituisce il 32,4% del valore aggiunto del comparto, il Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (18,8%) e le Costruzioni (16,5%). Incidenza minore per i servizi alle imprese Si osserva invece un'incidenza minore per gli "altri servizi alle imprese" (5,5%), la Produzione di beni d'investimento (4,3%) e la Produzione di beni intermedi (1,6%). La tendenza a un lieve aumento dell'incidenza del sommerso sul totale del valore aggiunto (al 10,3% nel 2023, dopo il 10,2% del 2022 e il 10,1% del 2021), è il risultato di dinamiche settoriali eterogenee. Da un lato, viene confermata la contrazione del sommerso in alcuni settori chiave: Costruzioni (dove l'incidenza del sommerso è diminuita di 1,1 punti percentuali nel 2023, dopo essere calata di 0,6 punti nel 2022) e Agricoltura (-0,4 punti percentuali nel 2023 e -1,0 punti nel 2022). D'altra parte, si è riscontrato un aumento del suo impatto per gli “Altri servizi alle persone” (+2,3 punti percentuali), gli “Altri servizi alle imprese” e Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (+0,2 punti per entrambi).