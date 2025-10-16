Contratto metalmeccanici, avviata la trattativa per il rinnovo

Le delegazioni ristrette di Fim, Fiom, Uilm e di Federmeccanica e Assistal si sono incontrate nelle scorse ore per proseguire il confronto sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici, concentrandosi in particolare sulla parte salariale. Ciascuna sigla ha illustrato le proprie posizioni, in un confronto durato oltre cinque ore e che, secondo quanto riferito, avrebbe mostrato i primi segnali di avvicinamento tra le parti. Il negoziato riprenderà, come già previsto, domani venerdì 17 ottobre alle ore 11.