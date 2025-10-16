Contratto metalmeccanici, avviata la trattativa per il rinnovo

Esplora tutte le offerte Sky
Contratto metalmeccanici, avviata la trattativa dei sindacati per il rinnovo

La trattativa si conferma in una fase delicata: le delegazioni mantengono il massimo riserbo, un atteggiamento che di solito accompagna le fasi finali delle negoziazioni

Le delegazioni ristrette di Fim, Fiom, Uilm e di Federmeccanica e Assistal si sono incontrate nelle scorse ore per proseguire il confronto sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici, concentrandosi in particolare sulla parte salariale. Ciascuna sigla ha illustrato le proprie posizioni, in un confronto durato oltre cinque ore e che, secondo quanto riferito, avrebbe mostrato i primi segnali di avvicinamento tra le parti. Il negoziato riprenderà, come già previsto, domani venerdì 17 ottobre alle ore 11.

A che punto è la trattativa

La trattativa si conferma in una fase delicata: le delegazioni mantengono il massimo riserbo, un atteggiamento che di solito accompagna le fasi finali delle negoziazioni. L’ultimo incontro non si è svolto nella consueta sede di Confindustria, ma negli uffici della Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm), dove si terrà anche la prossima riunione. I sindacati continuano a chiedere aumenti medi a regime di 280 euro, mentre le controparti non hanno ancora avanzato una cifra di riferimento, proponendo invece un modello alternativo per la definizione degli incrementi. Dopo 18 mesi di vacanza contrattuale e 40 ore di sciopero, le distanze sembrano ridursi, lasciando intravedere la possibilità di un’intesa.

Metalmeccanici, aperture dal tavolo con governo

