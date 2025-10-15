Donne e lavoro, una Academy su sviluppo software e programmazione

Arriva in Puglia la prima Academy al femminile dedicata allo sviluppo software e alla programmazione. Dal 3 novembre al 5 dicembre Monopoli ospiterà un percorso esclusivo e gratuito organizzato da Women Lead e Retail Italia Srl, che darà l’opportunità a 10 donne di acquisire competenze tecniche fondamentali in C#, Angular e SQL, tre strumenti chiave nel mondo digitale. Le partecipanti selezionate avranno inoltre la possibilità di accedere a un tirocinio retribuito in Retail Italia Srl, realtà specializzata in software e servizi digitali per la grande distribuzione. Ma non solo formazione: l’obiettivo concreto di Retail Italia Srl è assumere nuove professioniste nel Sud Italia, favorendo l’inserimento lavorativo delle partecipanti.

Il percorso

Il settore STEM è storicamente sottorappresentato dalle donne: nonostante la presenza femminile stia crescendo, una partecipazione equa è ancora lontana. Contrastare il gender gap e promuovere la diversità di genere è fondamentale per sviluppare nuove prospettive, ampliare le soluzioni dei problemi e garantire un futuro più innovativo e sostenibile. Con questa mission, l’Academy punta a formare e assumere talenti femminili. Non sono richieste lauree né competenze pregresse: la selezione sarà basata su questionari motivazionali e brevi colloqui, con particolare attenzione all’attitudine delle candidate. Il corso prevede 40 ore di formazione pratica in presenza e da remoto con un team di docenti interni di Retail Italia Srl, che metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità per accompagnare le partecipanti lungo tutto il percorso. Le candidature per partecipare all’Academy sono aperte fino al 24 ottobre.