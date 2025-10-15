Donne e lavoro, una Academy su sviluppo software e programmazione

Organizzato da Women Lead e Retail Italia Srl, il percorso ha l’obiettivo di formare e assumere donne nel Mezzogiorno per potenziare la presenza femminile nel tech. L’Academy si terrà dal 3 novembre al 5 dicembre a Monopoli: iscrizioni aperte fino al 24 ottobre
Arriva in Puglia la prima Academy al femminile dedicata allo sviluppo software e alla programmazione. Dal 3 novembre al 5 dicembre Monopoli ospiterà un percorso esclusivo e gratuito organizzato da Women Lead e Retail Italia Srl, che darà l’opportunità a 10 donne di acquisire competenze tecniche fondamentali in C#, Angular e SQL, tre strumenti chiave nel mondo digitale. Le partecipanti selezionate avranno inoltre la possibilità di accedere a un tirocinio retribuito in Retail Italia Srl, realtà specializzata in software e servizi digitali per la grande distribuzione. Ma non solo formazione: l’obiettivo concreto di Retail Italia Srl è assumere nuove professioniste nel Sud Italia, favorendo l’inserimento lavorativo delle partecipanti.
Il percorso
Il settore STEM è storicamente sottorappresentato dalle donne: nonostante la presenza femminile stia crescendo, una partecipazione equa è ancora lontana. Contrastare il gender gap e promuovere la diversità di genere è fondamentale per sviluppare nuove prospettive, ampliare le soluzioni dei problemi e garantire un futuro più innovativo e sostenibile. Con questa mission, l’Academy punta a formare e assumere talenti femminili. Non sono richieste lauree né competenze pregresse: la selezione sarà basata su questionari motivazionali e brevi colloqui, con particolare attenzione all’attitudine delle candidate. Il corso prevede 40 ore di formazione pratica in presenza e da remoto con un team di docenti interni di Retail Italia Srl, che metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità per accompagnare le partecipanti lungo tutto il percorso. Le candidature per partecipare all’Academy sono aperte fino al 24 ottobre.
Women Lead: "Creiamo una community di donne"
“Siamo orgogliose di lanciare la prima Academy al femminile nel Sud Italia in collaborazione con Retail Italia Srl. Con l’Academy vogliamo non solo formare, ma anche creare una community di donne che possa crescere e sostenersi nel tempo”, afferma Gaia Costantino, CEO di Women Lead. “Crediamo che il talento non abbia genere né confini e che l’innovazione tecnologica possa essere realmente inclusiva solo quando tutte le voci hanno la possibilità di esprimersi. Per questo, con l’Academy ci impegniamo a creare un percorso formativo accessibile, che permetta a donne senza background tecnico di avvicinarsi alla programmazione e di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro”, aggiunge Raffaella Mari, COO Retail Italia Srl.