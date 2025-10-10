Produzione industriale, -2,4% ad agosto e -2,7% su base annuale

In calo in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). A livello tendenziale crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura piu' marcata l'energia (-8,6%)

Ad agosto 2025 l'Istat stima che la produzione industriale sia diminuita del 2,4% rispetto a luglio. Nella media del periodo giugno-agosto l'istituto ha registrato una diminuzione del livello della produzione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti con un indice destagionalizzato mensile in calo in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). A livello tendenziale crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura piu' marcata l'energia (-8,6%).