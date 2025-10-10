Esplora tutte le offerte Sky
Produzione industriale, -2,4% ad agosto e -2,7% su base annuale. I dati Istat

Economia
©Ansa

In calo in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). A livello tendenziale crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura piu' marcata l'energia (-8,6%)

Ad agosto 2025 l'Istat stima che la produzione industriale sia diminuita del 2,4% rispetto a luglio. Nella media del periodo giugno-agosto l'istituto ha registrato una diminuzione del livello della produzione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti con un indice destagionalizzato mensile in calo in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). A livello tendenziale crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura piu' marcata l'energia (-8,6%).

I dati 

Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2025 l’indice generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024). Crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura più marcata l’energia (-8,6%). I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+16,1%), la fabbricazione di mezzi di trasporto (+9,9%) e la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+7,1%). La flessione più rilevante si riscontra, invece, nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-13,5%).

