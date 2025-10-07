Economia
EA acquistata per 55 miliardi: cosa c’è dietro al colosso di Redwood
Un consorzio composto dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita e da Silver Lake e Affinity Partners, società di investimento fondata dal genero di Trump Jared Kushner, ha acquisito la società che detiene i diritti di videogiochi trai più famosi al mondo come Fifa (ora FC), Battlefield e The Sims. Ma qual è il cammino che ha portato l’azienda all’affare da capogiro?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi