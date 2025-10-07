Un consorzio composto dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita e da Silver Lake e Affinity Partners, società di investimento fondata dal genero di Trump Jared Kushner, ha acquisito la società che detiene i diritti di videogiochi trai più famosi al mondo come Fifa (ora FC), Battlefield e The Sims. Ma qual è il cammino che ha portato l’azienda all’affare da capogiro?