Carolina Cucinelli, chi è l'imprenditrice premiata a New York

Carolina Cucinelli, figlia dell’imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli, fondatore dell'omonima casa di lusso, è entrata nell’elenco delle cinquanta donne più influenti al mondo stilato dal quotidiano “Women’s Wear Daily” (WWD). L'imprenditrice, che con la sorella Camilla condivide la vicepresidenza e l’impegno creativo della società di Solomeo, ha tenuto un discorso al “Forum delle cinquanta Women in Power 2025 della Moda e del Retail” organizzato dal gruppo editoriale a New York.

La motivazione Il riconoscimento da parte di WWD - spiega l'azienda - è stato motivato "dall'abilità della giovane imprenditrice di Solomeo nell'innovare l'eccellenza dell'artigianato di lusso, non solo nel rispetto della tradizione del gusto italiano apprezzato in tutto il mondo, ma anche in virtù della sua leadership nonché della sua notevole capacità di ispirare, con la propria visione creativa ed umana, le nuove generazioni" . Brunello Cucinelli è stato invece inserito da WWD tra i 115 più importanti changemakers della storia della moda mondiale.

Un riconoscimento al lavoro di tutte le persone che sono in azienda "Mi piace condividerlo con mia sorella Camilla - ha commentato Carolina Cucinelli parlando del premio -perché ci siamo dette tante volte quanto sia stimolante portare avanti quello stile e quel lifestyle che rappresenta il nostro brand, cercando di innovare sempre ma mantenendoci fedeli alle radici della nostra estetica. Questo è anche un riconoscimento al lavoro quotidiano di tutte le persone che sono con noi in azienda, soprattutto alle donne: penso alle artigiane che da piccole ci hanno trasmesso l'amore per questo mestiere, alcune delle quali sono ancora con noi, ed anche alle giovani generazioni che quotidianamente ci offrono la loro passione e il loro impegno. Condividere con loro questo dono rende tutto ancora più speciale".

