Kraft Heinz a 10 anni dalla fusione si divide in due società distinte

Kraft Heinz, a 10 anni dalla fusione, si divide in 2 società distinte per tentare rilancioEconomia
La separazione punta a creare aziende più concentrate sul loro mercato e meno complesse, e segna un'inversione di tendenza rispetto al precedente approccio che vedeva le unioni come mezzo per creare una crescita su larga scala
Kraft Heinz si separano. Dopo più di dieci anni insieme, i due colossi (che producono tra le altre cose il ketchup Heinz e la crema di formaggio Philadelphia) hanno deciso di dividere le loro attività in due società quotate distinte. La separazione punta a creare aziende più concentrate sul loro mercato e meno complesse, e segna un'inversione di tendenza rispetto al precedente approccio che vedeva le unioni come mezzo per creare una crescita su larga scala. "La divisione mira a massimizzare le potenzialità dei marchi Kraft Heinz" e a consentire alle nuove società di "concentrare le proprie risorse sulle rispettive strategie prioritarie", ha spiegato il gruppo. I nuovi nomi delle società non sono ancora stati rivelati dal gruppo. Una di queste sarà specializzata nella commercializzazione di salse, creme spalmabili e condimenti. La seconda si concentrerà sui prodotti a marchio Oscar Meyer, noto in particolare per i suoi hot dog e gli snack Kraft.
Warren Buffet: "Separazione non risolverà i problemi"
La transazione annulla gran parte del lavoro svolto dalla tanto criticata fusione fra Kraft e Heinz del 2015, intesa architettata da Warren Buffett e dal fondo brasiliano 3G Capital Partners. Proprio Warren Buffett si è detto deluso dalla separazione di Kraft Heinz pur ammettendo che la fusione architettata dieci anni fa non è stata un'idea brillante. Lo riporta Cnbc, secondo la quale Buffett è convinto che la separazione non risolverà i problemi.