Kraft Heinz a 10 anni dalla fusione si divide in due società distinte

Kraft Heinz si separano. Dopo più di dieci anni insieme, i due colossi (che producono tra le altre cose il ketchup Heinz e la crema di formaggio Philadelphia) hanno deciso di dividere le loro attività in due società quotate distinte. La separazione punta a creare aziende più concentrate sul loro mercato e meno complesse, e segna un'inversione di tendenza rispetto al precedente approccio che vedeva le unioni come mezzo per creare una crescita su larga scala. "La divisione mira a massimizzare le potenzialità dei marchi Kraft Heinz" e a consentire alle nuove società di "concentrare le proprie risorse sulle rispettive strategie prioritarie", ha spiegato il gruppo. I nuovi nomi delle società non sono ancora stati rivelati dal gruppo. Una di queste sarà specializzata nella commercializzazione di salse, creme spalmabili e condimenti. La seconda si concentrerà sui prodotti a marchio Oscar Meyer, noto in particolare per i suoi hot dog e gli snack Kraft.