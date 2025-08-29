L'Ue ha (ancora) un problema con i redditi bassi

Il dato è sceso dal 16,2% del 2018 al 14,7% del 2022, ma le criticità rimangono. Tra gender pay gap (le donne sono più colpite degli uomini), differenze generazionali (i giovani guadagnano meno) e contrattuali (chi ha un tempo determinato percepisce stipendi più bassi), la situazione è sfaccettata e complessa. E in Italia un dato migliore della media europea cela una realtà decisamente meno positiva