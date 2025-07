Amplifon crolla in Borsa, ai minimi dal 2019: conti giù e taglio stime

Tonfo per il titolo, che in avvio di seduta non riusciva ad entrare alla contrattazioni dopo i risultati del trimestre sotto le attese degli analisti e il taglio della guidance per il 2025 a livello di redditività e ricavi

Il piano avviato per rafforzare la redditività

L'azienda ha lanciato nel secondo trimestre dell'anno 'Fit4Growth', un programma di miglioramento della performance volto a incrementare la redditività e rafforzare la posizione competitiva dell'azienda. Il piano riflette un "approccio proattivo rispetto al contesto macroeconomico e geopolitico, che ha avuto impatti sulla domanda di mercato nel primo semestre di quest'anno, con un picco nel secondo trimestre, con l'obiettivo di trasformare le attuali sfide in opportunità di sviluppo", spiega la società. Fit4Growth si articola in quattro aree di intervento principali: miglioramento dell'efficienza della rete di vendita, attraverso consolidamenti mirati, chiusure selettive di cliniche non performanti, come avvenuto in Cina, e iniziative per migliorare ulteriormente la produttività; ottimizzazione dei processi di back office e dell'efficienza dell'organizzazione; contenimento strutturale dei costi di gestione dando priorità rigorosa dei progetti ad elevato ritorno, senza sacrificare gli investimenti strategici; revisione strategica del portafoglio di attività, con maggiore focalizzazione sui segmenti core e allocazione del capitale verso le aree a più elevato ritorno. Il piano prevede un miglioramento del margine Ebitda adjusted di 150- 200 punti base a regime entro il 2027. I costi cash non ricorrenti per l'attuazione del piano sono stimati complessivamente in circa 35 milioni di euro, da sostenere tra il 2025 e il 2026.