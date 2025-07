Gli italiani risparmiano come non mai: il 58% mette da parte risorse, il dato più alto degli ultimi vent’anni, secondo l’Indagine sul Risparmio e sulle Scelte Finanziarie degli Italiani 2025, presentata da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi. L’indagine è condotta su circa 1.500 persone, con un focus dedicato alla “terza età” e il loro ruolo nell’economia italiana. La ricerca rivela un’Italia prudente ma con nuove abitudini: dal risparmio per la casa al sostegno ai figli, fino a una crescente attenzione alla pensione