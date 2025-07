Produzione industriale, calo dello 0,7% a maggio

"L'incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento. Agli annunci sulla politica commerciale Usa, soggetti a frequenti aggiornamenti, si somma l'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le prospettive di crescita della domanda mondiale, seppur in recupero, a maggio e a giugno sono ancora negative", dice l'Istituto

A maggio 2025 la produzione industriale cala dello 0,7% rispetto ad aprile e dello 0,9% rispetto a maggio 2024. Nella media del periodo marzo-maggio, invece, si registra un aumento dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice cresce su base mensile solo per l'energia (+0,7%), mentre cala per i beni intermedi (-1%) e i beni di consumo (-1,3%). I beni strumentali risultano stabili. Tra i principali raggruppamenti di industrie l'unico settore in crescita su base mensile è l'energia.

"L'incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento. Agli annunci sulla politica commerciale Usa, soggetti a frequenti aggiornamenti, si somma l'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le prospettive di crescita della domanda mondiale, seppur in recupero, a maggio e a giugno sono ancora negative": lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia. Per l'Italia si segnala il mercato del lavoro "ancora solido", l'aumento dell'export nei primi 4 mesi del 2025, il Pil del primo trimestre (+0,3%) e quello acquisito per il 2025 (+0,5%).