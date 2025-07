Addizionali Irpef, Salerno e Roma più care, Milano paga metà. I dati

Introduzione

Salerno e Roma sono le città nelle quali si pagano più addizionali Irpef se si ha un reddito da 40.000 euro, subito seguite da Avellino e Napoli. Per i redditi da 20.000 euro l'anno è invece Vibo Valentia a vincere lo scettro del caro addizionali. Questo è il quadro fotografato dalla Uil che, nello studio realizzato dal Servizio Stato sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione, ha messo in luce la disparità del peso fiscale in Italia. Ecco cosa è emerso