Tasse 2025, per Italia nodo Irpef e digitalizzazione: la classifica Ue

Gli aumenti e le modifiche dell’Iva riflettono le strategie fiscali dei singoli Paesi per far fronte alle sfide di bilancio e per adattarsi a un’economia sempre più digitale. La digitalizzazione è al centro delle riforme Iva 2025, con l’estensione obbligatoria della fatturazione elettronica in tutta Europa, dove in Italia ora riguarda anche le partite Iva in regime di Flat Tax, e una maggiore flessibilità nell’applicazione delle aliquote ridotte, che ora coprono fino a 29 categorie di beni e servizi, inclusi prodotti ecologici e servizi sociali.