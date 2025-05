Povertà e disuguaglianze in Europa: il Sud Italia è maglia nera

Un cittadino su cinque nell’Ueè ancora oggi a rischio povertà o esclusione sociale. I dati Eurostat mostrano segnali di miglioramento, ma anche profonde disuguaglianze tra Stati e regioni. Il nostro Paese è tra gli ultimi in classifica, con il Sud in grave difficoltà: in Calabria il rischio tocca il 48,8%. Bolzano, al contrario, è prima in Europa per inclusione