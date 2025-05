Prezzo benzina in calo, diesel al minimo dal 2022

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è scambiata a a 1,705 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,707, pompe bianche 1,700), mentre il diesel self service è venduto a 1,598 euro al litro (-4, compagnie 1,602, pompe bianche 1,590) ai minimi dal 9 gennaio 2022